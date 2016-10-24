Санкт-Петербург, 24 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Весной 2017 года правительству Российской Федерации будет представлен план по увеличению темпов роста ВВП до 4% в год. Об этом сегодня, 24 октября, на Инвестиционном форуме в Петербурге сообщил экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Ранее Кудрин, являющийся также заместителем председателя экономического совета при президенте РФ, напомнил, что последние семь лет рост российского ВВП составляет в среднем лишь около 1%, и заявил, что при отсутствии реформ ВВП будет расти ежегодно лишь на 1,5−2%, что близко к стагнации.

«Это и есть стагнация, это ниже темпов мирового роста. И доля российской экономики в общемировой сокращается. Если в России будут проводиться соответствующие реформы, то есть возможность подняться по темпам роста. Центр стратегических разработок к весне представит планы того, что Россия может сделать, чтобы был устойчивый темп экономического роста 4%, и чтобы можно было сохранять его на длительном промежутке времени», — пообещал Кудрин.

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Напомним, в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2035 года, составленном Минэкономразвития и направленном в Минфин, сообщалось, что рост экономики России после 2017 года будет происходить, но на большие темпы этого процесса рассчитывать не стоит.

Согласно прогнозу, российский ВВП за 20 лет вырастет, но только в полтора раза. Рост реальных доходов населения составит 1,4% ежегодно. На уровень 2013 года по этому показателю удастся выйти лишь в 2021 году.

Объем ВВП России в 2015 году составил 80,804 трлн рублей и уменьшился на 3,7% по сравнению с 2014 годом.