Москва, 24 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Первый участок трассы Солнцево—Бутово—Видное от Киевского до Калужского шоссе планируется открыть уже в следующем году, заявил 24 октября глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он добавил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на строительство других участков.

Larisa-K Дорога

«В дальнейшем продолжатся работы от Калужского шоссе до улицы Поляны с выходом на станцию метро «Лесопарковая» и МКАД. Этот этап планируется закончить в конце 2018 года», — уточнил чиновник.

Трасса пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее — через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, затем до Бутово и до Варшавского шоссе и города Видное.

По планам городских властей дорога Солнцево—Бутово—Видное станет дублером южного участка МКАД. По словам Хуснуллина, благодаря ей автомобилисты смогут из подмосковного города Видное добраться до московских районов Бутово и Солнцево, не выезжая при этом на МКАД. Что, в свою очередь, позволит значительно разгрузить трассы на подъезде к МКАД.

Дорога строится участками, в данный момент работы идут между Киевским и калужским шоссе. Добавим также, что в будущем именно вдоль этого участка продлят Сокольническую линию в поселок Коммунарка. Всего возле трассы должно появится 4 новых станции метро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вокруг строительства дублера южного участка МКАД в московских районах Ново-Переделкино и Внуковский разгорелись нешуточные страсти. Местные жители выступили с протестами против строительства шоссе. По их словам, из-за дороги может пострадать лесопарк Ульяновский, не решены имущественные вопросы с жителями деревни Рассказовка, через которую пройдет трасса. И, что не менее важно, по словам активистов, строительство дороги приведет к транспортному коллапсу на Боровском шоссе.

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