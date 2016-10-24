Астана, 24 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) поддержало Министерство образования, настаивающее на исключительно светском характере школьной формы. Свою позицию ДУМК отразил в заявлении, распространенном сегодня, 24 октября.

David Dennis Хиджаб

«Духовное управление мусульман Казахстана направляет свое заявление в связи с возникшими разными вопросами и нареканиями между родителями и руководителями учебных заведений по отношению ношения мусульманского платка школьницами», — пояснили в ДУМК необходимость озвучить позицию управления.

«Согласно Корану и хадисам Пророка Мухаммеда (…), а также уникальным мнениям мусульманских ученых, мусульманка обязана носить платок с момента наступления умственного и полового созревания, то есть с совершеннолетия. А несовершеннолетние девочки не обязаны носить платок, так как это не соответствует Шариату (свод мусульманских религиозных, юридических, бытовых правил, основанных на Коране — ИА REGNUM ). Поэтому родители не должны обременять своих несовершеннолетних дочерей с ношением платка и запрещать получения обязательного образования. Говоря более конкретно, это означает, что в соответствии с требованиями Шариата религия Ислам не обязывает несовершеннолетних девочек носить платок. В-третьих, наша Конституция и другие законы регулируют общественные отношения и дают гражданам обладать свободой в выборе религии. И мусульмане по велению Аллаха соблюдают закон и относятся к нему с уважением. Так как законы и правила светского общества являются гарантией равноправия всего человечества и направлением жизни граждан», — говорится в сообщении управления.

В управлении подчеркнули, что дать светское образование ребенку — это долг каждого человека как гражданина и мусульманина. ДУМК призвал верующих граждан не забывать о значении образования, которое является важным фактором, определяющим будущее ребенка.

«Духовное управление мусульман Казахстана призывает джамаат (объединение мусульман — ИА REGNUM ), родителей к сплоченности и прийти к компромиссу с руководителями школ», — заключают авторы сообщения.

Напомним, в Казахстане официальный запрет на ношение хиджаба в школах был введен еще в марте 2016 года. Судя по всему, он не везде был принят к обязательному исполнению — 19 октября вице-министры Министерства образования и науки, Министерства по делам религий и гражданского общества и Министерства юстиции выступили с заявлением о строго светском характере школьной формы.

«В 2016 году обязательная школьная форма внедрена в 4761 школах. 76% (свыше 2 млн.) от общего количества школьников носят ученическую форму, установленную в учебном заведении. На 100% она введена в начальных классах республики. Однако, в последние годы учреждения образования сталкиваются с проблемой ношения учащимися предметов религиозной одежды», — говорится в объединенном заявлении министерств.

Авторы заявления сослались на законодательство страны, согласно которому «прямая или косвенная пропаганда той или иной религии в светских школах недопустима».

«В этой связи Министерство образования и науки РК Приказом № 26 от 14 января 2016 года внедрило единые правила для школьной формы, согласно которым в стенах государственных учреждений образования необходимо придерживаться определенных правил в соответствии с законодательством страны. Согласно им, школьная форма включает в себя пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, юбку, брюки, классическую блузу (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для мальчиков и девочек свободного кроя, по длине обязательно закрывают щиколотки ног. Ношение религиозной атрибутики, одежды, головных уборов (хиджаба, ермолки и т.д.) не допускается», — говорится в сообщении.

Вице-министры подчеркнули, что «администрации учебных заведений могут требовать соблюдения установленной формы одежды, исключающей ее религиозный характер».

Добавим, что хиджаб не является традиционным элементом одежды в казахской культуре.

В 2014 году в интервью ИА REGNUM представитель Комитета по делам религий Казахстана отметил: «Хиджаб — не традиционная одежда для казахской женщины. Раньше женщины, наши бабушки носили кимешек, жаулык (женские головные уборы — ИА REGNUM ) и то только замужние, которые имели детей. Девушки же не покрывали волосы и лицо — они носили такия, борик и другие головные уборы. Наши этнографы также подчеркивают, что хиджабы — это новое веяние в казахской культуре».

Как бы то ни было, в казахстанском обществе отмечают выделение обособленных групп верующих, которые отличаются от большинства религиозными установками, нормами поведения и стилем одежды.

«Для нас эти «новые мусульмане» как бы чужие, их не принимают обычные жители села, а они — нас. Ведь мы тоже ходим в мечеть, наши женщины тоже носят платки, читаем Коран, по возможности намаз, но почему-то они считают, что они чистые мусульмане, а другие — нет», — заявил 80-летний Болатбек Жакупов, старейшина аула Айтей, где образовалась условная «салафитская» окраина.

После летних терактов в Актюбинске (Актобе) и Алма-Ате власти обратили пристальное внимание на религиозную сферу в целом и особенно — на религиозность среди молодежи.

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С учетом наметившейся тенденции на усиление контроля со стороны светского государства над религиозными объединениями и их членами, возможно, запрет на ношение хиджабов в школах — не последняя мера.