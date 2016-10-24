Москва, 24 октября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Вопрос о введении нормы, обязывающей владельцев веб-ресурсов регистрироваться в качестве юридических лиц, в Госдуме пока не рассматривался. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил глава комитета Госдумы по информполитике, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Я не знаком с этой инициативой», — заявил Левин.

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«Такого законопроекта пока к нам не поступало, но в любом случае мы готовы с интернет-индустрией, с обществом, с профильными ведомствами обсуждать любые инициативы, которые будут способствовать борьбе с пиратством в интернете, если это не будет ущемлять права других компаний и сайтов, которые ведут добропорядочную деятельность на территории Российской Федерации», — продолжил он.

Давать предварительную оценку такому предложению, не видя конкретных предложений, а также без консультаций со специалистами, пока что нельзя, говорит депутат. «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому здесь любые ограничения, даже (подкрепленные) самыми правильными аргументами, должны быть проанализированы с точки зрения возможности работы для всех других участников интернет-среды, которые ведут законную деятельность», — указал Левин.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что владельцев веб-ресурсов могут обязать регистрировать юрлица, к которым будут привязаны адреса сайтов. Об этом изданию в частности заявил юридический советник Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Семенов. «Если сайт не регистрируется как юрлицо или ИП (индивидуальный предприниматель), которое ведет коммерческую деятельность на территории России, то реклама на таком ресурсе противоправна», — подчеркнул Семенов.

Предполагается, что такая мера поможет эффективнее бороться с незаконным контентом, поскольку основным источником доходов пиратских сайтов является реклама. По оценкам экспертов, объем рекламного рынка на пиратских сайтах в русскоязычном сегменте составляет около 70 млн долларов.