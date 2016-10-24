Москва, 24 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Хакеры, взломавшие накануне сайт МИД РФ, пытались атаковать не новую, а старую версию интернет-ресурса. Об этом 24 октября журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Речь шла о попытке сфальсифицировать страницу старого сайта, не нового. Специалисты разберутся, кто и зачем это сделал», — сказал Рябков.

По его словам, технологии позволяют обеспечить стабильное функционирование сайта ведомства: «Конечно, тема на слуху, вопросы хакерства очень политизированы в последнее время, но у нас достаточно продвинутые технологии, чтобы функционирование МИДовского сайта было надежно обеспечено».

Рябков подчеркнул, что на данный момент рано говорить о том, кто и зачем взломал сайт МИД РФ.

Напомним, ранее стало известно, что хакер, скрывающийся под ником The Jester, взломал сайт МИД РФ. На сайте хакер разместил следующее заявление: «Товарищи! Мы прерываем программу вещания сайта российского МИД, чтобы передать вам следующее важное сообщение — прекратите. Возможно, у вас получается запугивать соседние страны, но это Америка. Здесь это никого не впечатлило».

Впоследствии в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили факт взлома, однако отметили, что атака была произведена на старую страницу ведомства.