Москва, 24 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Почётными гостями Всероссийского форума стали прославленные российские спортсмены: олимпийская чемпионка 2012 года Алина Макаренко, популярный спортивный комментатор Владимир Стогниенко и прославленный дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и десятикратный чемпион России Александр Михайлин.

Пресс-служба АССК России Участники форума АССК России

21 октября на стадионе Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялось открытие Всероссийского форума АССК России. Официальная часть мероприятия началась с приветствия почетных и уважаемых гостей, которые вместе с АССК России продвигают идеи студенческого спорта в стране.

«Спорт — это не только здоровье, но и красота! Желаю вам найти новых друзей, получить необходимые навыки и пусть спорт станет частью вашей жизни», — с такими словами обратился к ребятам директор института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц.

От лица Федерального агентства по делам молодежи и студентов приветствовал врио руководителя Алексей Паламарчук. «Развитие спорта — одно из важнейших направлений в нашем государстве. Спасибо вам, ребята, за ваш личный вклад в развитие здоровой нации, а значит сильной России!».

И.о. президента Российского студенческого союза Сергей Сейранов и руководитель Российского студенческого центра Руслан Махмутов пожелали ребятам не оставлять своего увлечения спортом, а АССК — продолжать объединять студентов и приобщать молодежь к физкультуре и спорту.

По традиции дал старт Всероссийскому форуму председатель АССК России Вячеслав Морозов. Почетное право поднять флаги РФ и АССК России предоставили председателю ССК «Сенатор», студенту-магистранту РАНХиГС Дмитрию Головину и председателю ССК «Янтарный рыцарь» КГТУ Александре Зайцевой.

Для участников форума была предусмотрена и культурно-образовательная часть: посещение исторического парка «Россия — моя история» на ВДНХ, мультимедийные экспозиции, посвященые 1000-летнему периоду царствования династий Рюриковичей и Романовых, а также истории Великой Отечественной войны.

Центральным событием Всероссийского форума стал Третий съезд АССК России, на котором избран новый Координационный совет и Председатель АССК России — Юлия Пуртова, которая до этого являлась Координатором Сибирского федерального округа и успешно возглавляла студенческий спортклуб «Международник».

На закрытии форума прошло награждение лучшего студенческого клуба. По итогам работы за 2016 год им стал ССК «Кронверкские барсы» из Санкт-Петербурга.