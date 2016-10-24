Москва, 24 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум.



mil.ru Учения ВС РФ

Текущая структура расходов бюджета и тенденции по ее изменению не отвечают требованиям бюджетной устойчивости и долгосрочного устойчивого экономического роста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом говорится в новом выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленном экспертами РАНХиГС при участии ученых из Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития.

По мнению экспертов, бюджетной устойчивости угрожает структура расходов. Ученые отмечают, что в последнее время «расходы росли только по трем направлениям, причем все они не относятся к производительным — национальная оборона, социальная политика, обслуживание долга. «Среди стран, не находящихся в состоянии войны, Россия — один из рекордсменов по величине расходов на оборону. Расходы на пенсии устойчиво растут, и без пенсионной реформы этот тренд в ближайшие годы едва ли изменится», — констатируют они.

Эксперты указывают также на рост долговых обязательств регионов как на серьезный вызов бюджетной сбалансированности. «Если до 2012 года многие субъекты РФ имели незначительный государственный долг, то уже к началу 2016 года у 14 регионов объем государственного долга превысил 100% налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов», — напоминают аналитики. При этом расходы на региональное развитие только сокращались, указывают они. «В кризисной ситуации последних лет адаптация федерального и региональных бюджетов к «новой реальности» происходила в основном за счет сокращения расходов по статьям, определяющим будущее страны и регионов, — расходов инвестиционного характера», — отмечается в мониторинге.

«Самовоспроизводящийся» размер долга консолидированных бюджетов субъектов РФ при педантичном исполнении показателей, обозначенных в указах президента, окончательно перенесет проблему сбалансированности региональных бюджетов на федеральный уровень, который уже не имеет собственных резервов по поддержанию устойчивости не только бюджетной системы в целом, но и самого федерального бюджета, предупреждают эксперты. «Проводимая бюджетная политика ведет к нарастанию фискального разрыва и ухудшению долгосрочной бюджетной устойчивости, что фактически означает откладывание кризисных явлений в государственных финансах на не совсем уже отдаленную перспективу», — полагают они.

При этом, полагают эксперты, введение новых бюджетных правил, которое предусмотрено Минфином, не спасет бюджет от разбалансированности. На сегодняшний момент министерство Антона Силуанова предлагает возобновить реализацию механизма бюджетных правил для ослабления чувствительности бюджетной системы к волатильности мировых цен на нефть. В соответствии с предложениями Минфина, предельный объем расходов федерального бюджета планируется с 2020 г. определять, как на основании базового объема нефтегазовых доходов, рассчитанного при базовой цене на нефть на постоянном уровне в 40 долларов за баррель.

Предполагается и ограничение объема внешних заимствований. «Уже в 2018 году расходы на обслуживание долга при гипотезе, согласно которой дефицит будет сокращаться, подойдут к верхней границе (0,93% ВВП), запланировано ежегодное привлечение внутренних заимствований на сумму более 1 трлн рублей, также сохраняются проблемы с растущими долгами регионов и несбалансированностью Пенсионного фонда. Все вышеперечисленное в совокупности свидетельствует о малой реалистичности этого ограничения», — отмечается в мониторинге.