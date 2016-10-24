Симферополь, 24 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. На острове Тузла в Керченском проливе сформирована первая плита автодорожной части Крымского моста, который свяжет Республику Крым с Краснодарским краем. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

kerch-most.ru Первый участок плиты проезжей части моста через Керченский пролив

«На участке строительства Крымского моста на острове Тузла проведена первая технологическая операция по устройству плиты проезжей части, — говорится в сообщении. — Монолитная конструкция сформирована на 4-х пролетах автодорожного моста».

Замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что на данном участке строители отрабатывают технические решения, прописанные на чертежах.

«В феврале успешно погрузили первые трубосваи в фундамент опоры автомобильного моста, в апреле была готова первая опора, летом началась работа по укрупнительной сборке пролетных строений, — говорит он. — Устройство плиты проезжей части — следующий этап строительно-монтажных работ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Керченский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 км. Мост будет состоять из 2-х частей: автомобильной на 4 полосы с расчётной скоростью движения на дороге до 120 км/ч и пропускной способностью в 40 000 автомобилей в сутки; железнодорожной на 2 пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки и расчётной скоростью движения для пассажирских поездов в 120 км/ч, для грузовых — 80 км/ч.