Таганрог, Ростовская область, 24 октября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Преступления против памяти о Великой Отечественной войне в Ростовской области происходят с завидной регулярностью. Так, на днях стало известно о случаях, произошедших в Таганроге. Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко, Вечный огонь в приморском городе отключили, чтобы на нем не жарили сосиски, сообщает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

(сс) Ле Лой Вечный огонь в Таганроге

«Владимир, поверьте, из Вашего ответа блогеры запомнят только то, что вы не даёте таганрожцам жарить сосиски, а следовательно хотите уморить их голодом», — написал в ответ Ревенко пользователь Сергей Супруновский.

Впоследствии автор поста отредактировал сообщение, очистив от порочащей фразы. По его словам, в Таганроге располагается пять мемориальных комплексов. Лишь один Вечный огонь зажжен постоянно: газ оплачивается из специального фонда «Газпрома».

»Ещё два относятся к заводам «Тагмет» и «Красный котельщик» — предприятия сами определяют, когда горит пламя. Еще два мы включаем, когда приходит письменное обращение администрации города. То есть включаем по необходимости — в связи с памятными датами. Почему? Банальный ответ: потому что нет должной охраны и постоянного присмотра. А без этого, к сожалению, никак», — написал Ревенко.

Напомним, что в начале октября на Дону было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» (ч. 2 ст. 214 УК РФ) за осквернение мемориального комплекса «Курган Славы» в Новочеркасске. Злоумышленников поймали, ими оказались две школьницы. Ночью с помощью баллончиков с черной краской они расписали памятник матерными словами, осквернив память защитников Отечества.

Инцидент не остался не замеченным. Мэр города Владимир Киргинцев был возмущен этим злодеянием. «Осквернить место, куда приходят горожане поклониться подвигу наших отцов, дедов и прадедов, — это самое настоящее преступление. Это как же надо не уважать память предков, не понимать значения их подвига?!» — написал градоначальник на своей страничке в Facebook.

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Стоит отметить, что это не первый подобный случай, который произошел в этом году в Александровском парке Новочеркасска. В мае местная жительница залезла на чашу Вечного огня на «Кургане Славы», чтобы сфотографироваться.

Напомним, в августе активисты Общероссийского народного фронта на Дону выяснили, что не все Вечные огни в Ростовской области горят вечно. Так, из 167 мемориальных комплексов круглосуточно горят только 26, 140 — зажигают только по праздникам, а один не работает вовсе. Это связано с тем, что круглосуточная работа Вечных огней тянет солидную часть муниципальных бюджетов. Речь идет о сумме в 74 млн рублей в год. В связи с этим «фронтовики» предлагают изменить и дополнить федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В частности, закрепить в отдельных пунктах статус мемориальных объектов, а органы госвласти и местного самоуправления наделить полномочиями по их созданию, учету, паспортизации и содержанию.

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Всего в Ростовской области расположено более 1,9 тыс. памятников войны, братских могил, из них — 167 мемориальных комплексов «Вечный огонь».