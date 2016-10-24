Москва, 24 октября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. На участке строительства Керченского моста на острове Тузла проведена первая технологическая операция по устройству плиты проезжей части. Монолитная конструкция сформирована на четырех пролетах автодорожного моста. В будущем на ее поверхность будет уложено дорожное покрытие.

rosavtodor.ru Первая плита проезжей части Керченского моста

Такая плита формируется на уже установленных в проектное положение пролетах. При этом проектом автодорожного моста предусмотрено соединение нескольких пролетов в плеть. Протяженность такой плети — более 200 метров.

Единой плетью собранные пролеты были опущены на опоры моста, причем в месте соприкосновения пролетов и опор установлены специальные сферические опорные части индивидуальной проектировки. Они обеспечивают возможные подвижки пролетных строений. Опоры защищены от пыли, брызг морской волны и воздействия обледенения.

«Автомобильная часть Крымского моста включает две проезжие части. На каждой — по две полосы для движения транспорта. Сначала мы бетонируем участок в направлении Керчи. После этого приступим к обустройству участка для автомобилей, движущихся во встречном направлении», — рассказал начальник участка Виталий Дунайцев.

Читайте также: Строительство Керченского моста перешло в активную фазу

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость Крымского моста — 19 км. Мост состоит из двух частей: автомобильной на четыре с пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки; железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки. Движение по Керченскому мосту планируется запустить в декабре 2018 года.

Читайте также: СМИ: Керченский мост будут защищать подводные беспилотники