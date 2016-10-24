Таллин, 24 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. За три года эксплуатации первого в Эстонии моста для безопасного пересечения лосями автотрассы Таллин-Тарту случаев его использования этими животными так и не зафиксировано. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает эстонская общественно-правовой телерадиовещательной корпорации ERR, отметив, что исследование привело к неожиданному результату. Так, больше всего виадуком над автотрассой пользуются дикие и домашние кошки — более 30% всех следов.

casopisinterfon.org Экомост для лесных животных

Построенный на средства Евросоюза специально для лосей, чтобы снизить число их столкновений с автотранспортными средствами, мост-экодук на отрезке Арувалла—Козе привлекает внимание ежей, енотов, лис и косуль. Им пользуются также волки. За 20 месяцев видеомониторинга мост пересекли порядка 1500 зверей. Следов лосей не обнаружено.

Выяснилось, что лоси по-прежнему предпочитают пересекать автотрассу Таллин-Тарту через полосу движения, создавая опасные ситуации для автотранспортных средств. Игнорирование лосями экодука происходит несмотря на то, что он установлен в месте их постоянной осенне-весенней миграции. Специалисты не могут объяснить подобной избирательности животных. Они напомнили, что для привлечения диких животных к экодуку вдоль шоссе установлены деревянные и из металлической сетки изгороди высотой более двух метров.

В ближайшем будущем подобные мосты будут построены на этом же шоссе, а также на таллинской окружной дороге и шоссе Таллин-Пярну. Стоимость одно экодука достигает шести млн евро.