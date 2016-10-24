Ростов-на-Дону, 24 октября, 2016, 10:56 — ИА Регнум.

Гандболистки «Ростов-Дона» провели второй групповой матч в Лиге чемпионов ЕГФ. Несмотря на то, что игра состоялась в ростовском Дворце спорта, домашние стены не помогли, и подопечные Яна Лесли вновь уступили соперницам. На этот раз ростовчанки потерпели поражение со счетом 27:28 от венгерского «Дьёра». Причем, хозяйки паркета вели после первого тайма, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе донского клуба.

vk.com/rostovhandball Вратарь ГК «Ростов-Дон» Галина Мехдиева

«В таких матчах часто решают исход отдельные эпизоды. «Дьёр» — лучшая команда в мире, однако мы должны были побеждать. 55 минут наша команда показывала отличный гандбол, но в концовке матча расслабилась. Этого было достаточно для того, чтобы проиграть», — прокомментировал рулевой ростовчанок.

Главный тренер ГК «Дьёр» Амброш Мартин отметил, что выиграть его дружине удалось за счет психологического настроя. Также венгерская сторона отметила, что в этой встрече ростовчанки были сильнее, чем неделю назад в Румынии.

«Я доволен результатом матча, но не полностью удовлетворен нашей игрой. «Ростов-Дон» — сильная команда с отличным подбором игроков. В последние минуты матча мы показали психологию победителей и добились приемлемого результата», — сказал наставник венгерской команды.

Отметим, что в рамках группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ «Ростов-Дон» через неделю проведет еще один домашний матч. В гости на Дон приедет команда из Дании — «Митьюлланд».

Напомним, что первый матч Лиги чемпионов ЕГФ «Ростов-Дон» проиграл «Бухаресту» со счётом 21:24. Главный тренер Ян Лесли признался, что был расстроен игрой своих подопечных.

«Мы сыграли так плохо, что в это сложно поверить. Теперь будем смотреть запись матча, анализировать ошибки, которых допустили очень много. Соперник провел встречу отлично. Впереди сложные матчи, будем к ним тщательно готовиться. В том, что мы сыграли не лучшим образом, только моя вина», — сказал после матча в Румынии датчанин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соперники «Ростов-Дона» в Лиге чемпионов в группе С — «Дьёр» (Венгрия), «Бухарест» (Румыния) и «Мидтьюлланд» (Дания). Между тем, ростовскую гандбольную команду эксперты считают одной из самых сильных. Также в тройку лидеров попали «Дьёр» (Венгрия) и «Вардар» (Македония).

Ранее по теме: «Бухарест» нанес «Ростов-Дону» поражение в первом матче Лиги чемпионов ЕГФ