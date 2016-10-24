Москва, 24 октября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. 31% жителей России довольны своим отпуском довольны на 100%. Тех, кто совершенно не удовлетворен отпуском, — 6%, 5 баллов из 10 поставили 12% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

Иван Айвазовский. Вид моря с гор при закате солнца

Российским гражданам портили отдых этим летом плохая погода («мало солнечных дней»), маленькие отпускные («отпускные по «белой» зарплате, которая в 3 раза ниже фактической») и нереализованные мечты («не смогла сходить в горы с рюкзаком!..»; «хотелось в Черногорию или в Испанию. Денег хватило только на Анапу»).

У одних «подкачало» здоровье («ездили в Сочи и там все заболели»), другие недовольны уровнем сервиса («Сочи разочаровал: услуги очень дорогие, а их уровень оставляет желать лучшего»). Кто-то жалуется, что не успел восстановить силы («отдых отличный, но разве за 14 дней восстановишься?!»), кого-то беспокоили звонки с работы («часто звонили с работы по любому поводу»).

Удовлетворены своим отпуском те, кому удалось реализовать запланированное («отдыхала как и где хотела»). Рецепт хорошего отпуска от россиян — найти баланс цены и качества («отдых в Тунисе в трехзвездочном отеле 14 дней был великолепен! Сервис на высоком уровне. Если отдыхать в России, то переплатишь втридорога»), солнечная погода («повезло с погодой») плюс хорошая компания.

Опрос проведен 3−5 октября 2016 года в 295 населенных пунктах России. Исследуемая совокупность: россияне старше 18 лет, бывшие в отпуске этим летом. Размер выборки — 1600 респондентов.