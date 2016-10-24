Москва, 24 октября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Прогноз рейтингового агентства Fitch, касающийся банковской системы России, изменен с негативного на стабильный, передает RT.

thetoc.gr Агентство Fitch

Агентство отмечает, что в стране происходит медленное восстановление экономики и стабилизация макроэкономических показателей. Это будет поддерживать операционную среду для российских банков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Fitch сменило с негативного на стабильный прогноз рейтингов 27 российских финансовых структур. Среди них — Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Росбанк.