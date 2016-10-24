Москва, 24 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Рубль 21 октября снижался по отношению к доллару, несмотря на восстановление цен на нефть. В большей степени давление на российскую валюту сейчас оказывают опасения введения дополнительных санкций Западом, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Геополитическая ситуация накаляется, и подобный исход не исключен. Естественно, это оказывает психологическое давление на валюту. Ранее котировки пары USD/RUB поднимались к отметке 62,40. Если цены на нефть окажутся под давлением, то рубль будет это отыгрывать 24 октября», — пояснила Рогова.

«Не исключено, что сегодня на открытии торгов пара достигнет отметки 63,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 24 октября Центробанк РФ установил официальные курсы основных мировых валют. Так, доллар США составляет 62,44 рубля, евро — 68,03 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,46% — до 51,54 доллара за баррель.