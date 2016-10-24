Москва, 24 октября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 21 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,19%, до 62,37 рубля, евро/рубль — на 0,55%, до 67,89 рубля.

ИА REGNUM Рубль

Несмотря на общее укрепление американского доллара, рубль к нему был устойчив на протяжении всей торговой сессии. Внутридневной диапазон составил 37 копеек. Поддержка для российской валюты исходила от продажи экспортёрами валютной выручки и растущих цен на нефть. Баррель Brent по итогам дня подорожал на 0,93%, до $51,85.

Резкое снижение курса доллара и евро к рублю наблюдалось на торгах в Нью-Йорке. На фоне ослабления единой валюты на рынке форекс, в паре евро/рубль, скорее всего, на низких объёмах были сорваны зашитые стопы по длинным позициям трейдеров, ставящих на ослабление национальной валюты. Никаких новостей в это время не выходило. Курс евро к рублю упал ниже 68 рублей, пробив минимумы августа 2015 года.

Доллар продолжает дорожать по отношению к евро после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), пройдённого 20 октября. Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции просигнализировал, что резкого выхода из программы QE не будет и вероятно, она будет продлена.

Сегодня, 24 октября, баррель Brent торгуется по 51,53 (-0,63%). Это значит, что торги на Московской бирже откроются ростом по доллару и евро. Для доллара торговый диапазон на сегодня 62,23−62,61 рубля.

В первый день недели основные валюты часто движутся против пятничного закрытия. Так как рубль закрылся в пятницу (21 октября) ростом к доллару и евро, то сегодня он по идее должен закрыться снижением. Если цена нефть в течение дня останется выше уровня $51,00, тогда во вторник от курса доллара можно ожидать снижения до уровня 62 рублей.