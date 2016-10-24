Хабаровск, 24 октября, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Администрация Хабаровска задолжала за услуги перевозчику ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» 16 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом грузовые перевозки закрываются в срок — 1 ноября. Перевозчик выполнил все свои обязательства по контракту.

Greendaos У берега Амура

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Сейчас хабаровские дачники, для которых речной пассажирский транспорт — единственная возможность добраться на свои участки, спешно готовят дачи к зиме.

Между тем, еще в конце июня исполняющий обязанности начальника управления транспорта Хабаровской мэрии Сергей Суковатый в СМИ уверял и перевозчиков, и горожан, что «Все финансовые обязательства мэрии перед ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» будут выполнены».

Однако навигация закрывается, а судебные тяжбы только начинаются.

«Мэрия Хабаровска должна нам более 16 миллионов рублей за 2015 — 2016 годы. Сейчас мы судимся. Финансовый вопрос не закрыт. За 2015 мэрия должна 11,173 миллиона рублей, за 2016 год 5 миллионов», — сообщил ИА «Амурмедиа» директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон.

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Как сообщало ИА REGNUM, требования речных перевозчиков заплатить им заработанные деньги, мэр Хабаровска Александр Соколов в августе текущего года назвал «шантажом». Перевозчики же утверждали, что деньги им нужны просто для того, чтобы выжить. Таким образом, к проблеме автобусных пассажирских перевозок, остро стоящей в краевой столице, добавилась еще одна. Между тем, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка еще в марте этого года заявил, что «Проблема неисполнения обязательств перед бизнесом государственными и муниципальными заказчиками в стране стоит очень остро и требует вмешательства прокуратуры».