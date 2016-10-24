Лос-Анджелес, США, 24 октября, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Экскурсионный автобус врезался в грузовую фуру на шоссе на юге штата Калифорния, 13 человек погибли, 31 получил ранения, сообщает 24 октября Reuters.

smh.com Крупное ДТП в Калифорнии

Авария произошла утром 23 октября недалеко от города Палм-Спрингс, расположенного в 160 км к востоку от Лос-Анджелеса, сообщил глава Дорожно-патрульной службы Калифорнии Джим Абель.

«За 35 лет своей службы я ни разу не сталкивался с аварией, в которой погибло бы так много людей. Для всех нас это огромная трагедия», — сказал Абель

Представители Национального комитета безопасности на транспорте США заявили, что для расследования причин аварии на место происшествия отправлена группа следователей.