Лозанна, Швейцария, 24 октября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Юлия и Виталий Степановы, скандально известные участием в фильме телеканала ARD, рассказывающем «о системном применении допинга в России», получили награждение от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха: Юлия Степанова получила от организации финансовый грант, а Виталий Степнов был принят на работу в МОК, сообщается на портале Inside the games.

aftenposten.no Олимпийские игры

Сумма гранта осталась неизвестной. Названа должность Виталия Степанова — консультант МОК по вопросам допинга.

Комментируя прошедшую встречу, Степанов отметил, что благодарен МОК. «Мы очень рады, что у нас появилась возможность встретиться с Томасом Бахом, ведь сейчас мы продолжаем борьбу с допингом и готовы поделиться своим опытом информирования, который был использован нами в России», — сказал он.

Напомним, Степанова и её муж снялись в фильме «Секретный допинг: как Россия добивается побед» немецкого телеканала, в котором сообщалось о системном применении допинга в российской лёгкой атлетике. Лента вышла в 2014 году. С этого фильма начался допинговый скандал. Степанова с мужем эмигрировали.

Всемирное антидопинговое агентство WADA провело расследование, в результате которого были дисквалифицированы спортсмены Всероссийской федерация лёгкой атлетики (ВФЛА). Большинство из них не были допущены до Игр в Рио-де-Жанейро.