Бангкок, 23 октября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. В Таиланде погиб 27-летний гражданин Российской Федерации (РФ), работавший инструктором по дайвингу. Об этом сообщает НТВ.

Didgeman Маска для дайвинга

Трагедия произошла в воскресенье, 23 октября, на курортном острове Пхукет.

«Автомобиль, в котором находился россиянин, загорелся прямо во время движения, — говорится в сообщении. — Спасители, прибывшие на место ЧП, спасти жизнь водителя не смогли».

По предварительным данным, в легковом транспортном средстве перевозилось оборудование для дайвинга.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины возгорания.