Париж, 23 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Глава национальной полиции Франции, обещает улучшить условия труда бастующих полицейских, сообщает 23 октября Reuters.

Kevin.B Французская полиция

Полицейские Стасбурга, Нанси и Парижа протестуют уже шестой день, они недовольны тяжёлым условием труда и плохой экипировкой. В первую очередь это касается молодых сотрудников, именно они являются инициаторами протестов.

Глава полиции признал, что требования сотрудников подконтрольного ему ведомства, справедливы, и он будет стараться их удовлетворить.

Напомним, что около 100 полицейских собрались вечером, 21 октября у собора Парижской Богоматери, в самом сердце Парижа, чтобы выразить свой протест сложившейся ситуации. Всего по стране бастовало около 3000 сотрудников полиции. президент Франсуа Олланд пообещал встретиться с недовольными на следующей неделе. Примечательно, что на протесты силового ведомства политики отреагировали весьма своевременно, в то время как к более масштабным общественным возмущениям власти демонстративно не прислушиваются, ввиду отсутствия реальных инструментов у французского общества для оказания давления на собственную власть.