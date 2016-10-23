Канберра, 23 октября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Австралийская делегация, насчитывающая свыше 200 человек, включая министров некоторых штатов, должна посетить Китай, сообщает 23 октября Reurers.

Mike Stenhouse Пекин

Делегация прибудет в Шанхай, где будут проведены переговоры, цель которых в укреплении долгосрочных торговых отношений, суммы взаимных контрактов будут достигать 120 миллиардов долларов.

Помимо всего прочего, Австралия привлекает инвесторов своим мягким климатом, позволяющим выращивать, а затем и экспортировать некоторые экзотические фрукты, съедобные цветы. Однако существует значительное количество сложностей, связанных с транспортировкой данных товаров, контракты с китайскими партнёрами позволят частично решить эту проблему.

Напомним, что китайско-австралийские торговые отношения на протяжении многих лет развиваются и углубляются, однако того же нельзя сказать о политических связях. Так дружбу между народами омрачает попытками Китая милитаризировать Южно-Китайское море, что не может понравиться Австралии, плотно зависящей от Великобритании, а, значит, и США. Кроме того, Австралия поддерживает Филиппины в вопросе о спорных островах в указанной акватории. Тем не менее, экономические отношения вносят позитивный вклад в разрядку политической напряжённости.