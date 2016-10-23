Ташкент, 23 октября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Цены на автозаправочных станциях Узбекистана выросли более чем на 30%, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз». Поясняется при этом, что цены на топливо повышены «в целях исправления сложившейся ситуации с дефицитом топлива и пресечения незаконных действий некоторых граждан».

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В документе «незаконными действиями граждан» называется «вывоз топлива из столицы и его перепродажа в областях по цене от 3 000 до 5 000 сумов за литр бензина марки Аи-80».

Таким образом, цены на бензин повысились за Аи-80 до 2,8 тысячи сумов с прежних 2,075 тысячи сумов за один литр (один доллар — 3050 сумов), Аи-91 — до 3 тысяч сумов (ранее 2,25 тысячи), Аи-95 до 3,3 тысячи сумов (2,505 тысячи ранее).

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов республики — Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и Алтыарыкского НПЗ составляет 11,12 миллиона тонн.

Вместе с этим, данные предприятия испытывают дефицит сырой нефти, которая, в основном, завозится из-за пределов республики.

Добыча сырой нефти Узбекистана, в связи с истощением запасов, неуклонно падает. Ее добыча в 2012 году составила 1,56 миллиона тонн. С того времени, новые официальные данные о добыче нефти отсутствуют.