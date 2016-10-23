Дамаск, 23 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Атаки авиации, а так же наземных подразделений обрушились на террористов, сообщает 23 октября Reuters.

Freedom House Улицы в Алеппо

На юго-западе Алеппо идут ожесточённые бои между правительственными войсками и поддерживаемыми Западом террористами.

Алеппо уже шестой год является основным полем битвы между «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанными с ним другими террористическими группировками и законным правительством Сирии, освобождение этого города станет важной вехой в победе над бандитами.

22 октября истёк срок перемирия, в результате которого все желающие смогли покинуть охваченный огнём город, поэтому, как и ожидалось, боевые действия возобновились.

Напомним, что после вмешательства российских ВКС, позиции сирийских войск существенно улучшились. Армия президента Башара Асада близка к тому, чтобы освободить один из крупнейших городов Сирии, Алеппо. После того как город был взят в кольцо, западные СМИ начали активную антироссийскую кампанию, которая по своим масштабам значительно превосходит привычную истерию в отношении России. Некоторые эксперты связывают это с тем, что в Алеппо, в окружение находились значительные американо-британские воинские контингенты, нахождение которых в этом районе всячески замалчивалось. Вероятно, дабы разрядить обстановку, сирийские военные и предоставили несколько коридоров, позволяющих вывести эти войска.