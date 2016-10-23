Москва, 23 октября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. В Пентагоне положительно оценивают военную деятельность российских военно-космических сил в небе над Сирией. Однако Россия не смогла выполнить поставленных задач и своими действиями только разжигает сирийский конфликт. Об этом министр обороны США Эштон Картер заявил в субботу, 22 октября, выступая на пресс-конференции в Багдаде. Содержание выступления публикует пресс-служба Пентагона.

Freedom House Сирийские боевики

Отвечая на вопросы журналистов, Картер отметил высокий профессионализм российских военных. «Мы действуем в очень профессиональной манере, разрешая различные конфликтные моменты в ходе наших воздушных операций. И это та область, в которой Россия ведет себя очень профессионально, — заявил министр обороны США. — Мы и остальная часть коалиции вели себя очень профессионально. Таким образом, это очень профессиональные отношения».

Однако по мнению Картера, Москва вмешалась в конфликт с целью положить конец войне, наметив пути выхода из конфликта в политической плоскости, и не справилась с поставленной задачей. «Вместо того, чтобы сделать это, Россия подпитывает гражданскую войну и гуманитарный кризис на территории Сирии», — заявил глава Пентагона.

Картер также выразил сожаление в связи с тем, что госсекретарь США Джон Керри, несмотря на всю его энергию и творческий подход, не может убедить Россию «делать в Сирии правильные вещи».

«Мы пока держим дверь открытой», — сообщил министр, подчеркнув, что пока нет никаких признаков того, что политика Москвы имеет правильный, с точки зрения США, вектор.