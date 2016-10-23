Лондон, 23 октября, 2016, 05:26 — ИА Регнум. После запуска процесса выхода Великобритании из ЕС в 2017 года крупнейшие банки могут покинуть Соединенное Королевство. Об этом заявил президент Британской ассоциации банкиров Энтони Браун, сообщают «Вести. Ru».

Dave Kellam Британия и Евросоюз

Так, самые маленькие банки намерены переехать из Великобритании еще до 25 декабря, более крупные будут преобразовывать свою деятельность в начале будущего года. Но такой глобальный финансовый центр как Лондон пока еще может выстоять, подчеркнул Браун.

По его словам, для банкиров Brexit крайне невыгоден, так как приводит к дополнительным тарифам на торговлю, а некоторые банки и вовсе могут потерять юридическое право оказывать услуги.

Учитывая эти и многие другие факторы, проектные группы международных банков сейчас решают, что нужно сделать для того, чтобы гарантировать возможность обслуживании клиентов. Причем банкам приходится тяжелее, чем бизнесу, так как приходится строить планы на самый неблагоприятный случай, объяснил Браун.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне этого года в Великобритании состоялся референдум о будущем страны в рамках ЕС. В итоге 52% голосовавших выступили за выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что статья Лиссабонского договора о выходе из ЕС будет активирована до конца марта 2017 года. Мэй 20 октября заявила Брюсселю об окончательности решения британцев о выходе из ЕС, а также невозможности повторения голосования по этому вопросу.