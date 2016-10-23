Вашингтон, 23 октября, 2016, 03:00 — ИА Регнум. Выступление кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональд Трампа в городе Геттисберг (штат Пенсильвания) было наполнено «хаотичными» заявлениям и «теориями заговора». Об этом заявила представитель предвыборной кампании кандидата на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон Кристины Рейнолдс. Ее заявление было опубликовано на сайте демократов.

Jamelle Bouie Дональд Трамп

Рейнолдс отметила также, что во время своей заключительной речи Трамп пообещал на политической арене и в суде отомстить женщинам, которые обвинили его в домогательства. Представитель кампании Клинтон назвала это «основной новой политикой Трампа».

Напомним, что в субботу, 22 октября, в Геттисберге состоялось одно из самых значимых предвыборных выступлений республиканца. Мероприятие проходило утром. Речь Трампа продолжалась 45 минут.

ИА REGNUM писало, что во время своего выступления представитель Республиканской партии рассказал о своих задачах на первые сто дней на посту главы Белого дома. К примеру, Дональд Трамп пообещал снизить уровень нелегальной миграции, пересмотреть сделку США по свободной торговле и участие в Транстихоокеанском партнерстве.

Что касается «возмездия женщинам», о котором заявила Кристина Рейнолдс, то Трамп в Геттисберге заявил, что каждая женщина, обвинившая его в сексуальных домогательствах, солгала, чтобы навредить предвыборной кампании республиканца. Миллиардер сказал, что никогда не приставал к представительницам прекрасного пола.

«Никогда. Все эти обманщицы будут привлечены к ответственности после того, как выборы завершатся», — подчеркнул республиканец.