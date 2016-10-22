Вашингтон, 23 октября, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Все «неконституционные» акты исполнительной власти, указы и другие документы президента США Барака Обамы будут отменены, если по итогам выборов к власти придет кандидат на пост главы страны, представитель Республиканской партии Дональд Трамп. С таким предвыборным обещанием выступил сам республиканец. Заявление опубликовано на официальном сайте Трампа.

PublicDomainPictures Президент США Барак Обама

После того, как в феврале текущего года скончался член Верховного суда США Антонио Скалиа, инстанция работает в усеченном формате и часто не может прийти к соглашению. В связи с этим миллиардер пообещал в случае своего избрания сразу же начать процесс выбора кандидата на место Скалиа.

Еще Дональд Трамп заявил, что прекратит выплаты по программам ООН в области изменений климата, которые составляет для США миллиарды долларов. Сэкономленные средства республиканец хочет пустить на решение проблем водной и природоохранной инфраструктур страны. Помимо этого, кандидат в президенты пообещал усилить защиту американских рабочих.

Ранее ИА REGNUM писало, что во время своего выступления в Геттисберге (штат Пенсильвания) представитель Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о своих задачах на первые сто дней на посту президента США. К примеру, политик пообещал снизить уровень нелегальной миграции, пересмотреть сделку США по свободной торговле и участие в Транстихоокеанском партнерстве.