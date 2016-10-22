Агаповка, Челябинская область, 17 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Челябинской области с начала года выявили уже 55 случаев заболевания животных бешенством. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

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Последний случай был зафиксирован в Агаповском районе недалеко от посёлка Буранный. Там обнаружили бешеную лису.

Челябинская область остаётся в числе лидеров в России по уровню заболеваемости бешенством, добавили в ведомстве.