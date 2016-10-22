В Санкт-Петербурге появился уличный портрет Моторолы
Санкт-Петербург, 22 октября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Неизвестные уличные художники нарисовали в стиле граффити большой портрет полевого командира Донецкой народной республики Арсена Павлова, ставшего широко известным под своим позывным «Моторола».
Портрет погибшего 16 октября 2016 года командира подразделения «Спарта» появился на трансформаторной будке на Садовой улице в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга.
Моторола предстал в образе, известном по телерепортажам и видеороликам из Донбасса: в шлеме и бронежилете, с переносной рацией.
К портрету жители уже принесли цветы и горящие свечи в память об Арсене Павлове, погибшем в результате теракта в центре Донецка.
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Напомним, Арсен Павлов погиб вечером в воскресенье 16 октября: в доме, в котором он жил, в лифте было заложено взрывное устройство. Военнослужащий получил травмы, от которых скончался. Власти ДНР обвинили в этом убийстве украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Проститься с Героем ДНР, полковником Арсением Павловым (позывной Моторола) 19 октября пришли в Донецке более 50 тысяч человек.
Как сообщается в группе «Вечерний Металлострой», портрет Моторолы станет первой частью триптиха. Следом на улицах появятся портреты убитого боевиками в Дагестане офицера полиции Магомеда Нурбагандова и офицера сил специальных операций Александра Прохоренко, погибшего в боях за освобождение Пальмиры (Сирия).