Санкт-Петербург, 22 октября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Неизвестные уличные художники нарисовали в стиле граффити большой портрет полевого командира Донецкой народной республики Арсена Павлова, ставшего широко известным под своим позывным «Моторола».

https://vk.com/vechmet Портрет Моторолы в Санкт-Петербурге. Скриншот группы «Вечерний Металлострой»

Портрет погибшего 16 октября 2016 года командира подразделения «Спарта» появился на трансформаторной будке на Садовой улице в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга.

Моторола предстал в образе, известном по телерепортажам и видеороликам из Донбасса: в шлеме и бронежилете, с переносной рацией.

К портрету жители уже принесли цветы и горящие свечи в память об Арсене Павлове, погибшем в результате теракта в центре Донецка.

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Напомним, Арсен Павлов погиб вечером в воскресенье 16 октября: в доме, в котором он жил, в лифте было заложено взрывное устройство. Военнослужащий получил травмы, от которых скончался. Власти ДНР обвинили в этом убийстве украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Проститься с Героем ДНР, полковником Арсением Павловым (позывной Моторола) 19 октября пришли в Донецке более 50 тысяч человек.

Как сообщается в группе «Вечерний Металлострой», портрет Моторолы станет первой частью триптиха. Следом на улицах появятся портреты убитого боевиками в Дагестане офицера полиции Магомеда Нурбагандова и офицера сил специальных операций Александра Прохоренко, погибшего в боях за освобождение Пальмиры (Сирия).