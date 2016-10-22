Рига, 22 октября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Власти крупных государств должны искать способы более тесного сотрудничества, чтобы никакие военные конфликты не были возможны в будущем. Об этом, как передает RT, заявил мэр Риги Нил Ушаков, выступая на открытии конференции «Балтийский форум» в Юрмале.

Кукрыниксы. НАТО. 1980

«То, что форум собирает за одним столом участников из Европы, США, РФ и других стран, уже является достижением, — говорит он. — Живем в то время, когда, читая про отношения Запада и России, все чаще употребляется военная риторика».

При этом Ушаков добавил, что сейчас настали времена, «которые все больше напоминают период холодной войны».

В связи с этим мэр Риги заявил о необходимости мировому сообществу искать способы более тесного сотрудничества между странами, чтобы «никакие конфликты были невозможны».

26 марта 2016 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Право знать» на телеканале ТВЦ заявил, что РФ находится в состоянии информационной войны с англо-саксонскими средствами массовой информации.

«Говорят, у России сейчас плохой имидж в мире, — сказал Песков. — А вы знаете, у кого сейчас тоже плохой имидж в мире? У США». Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что Москва сейчас находится в состоянии информационной войны с «законодателями моды в информационном пространстве, прежде всего, с англосаксами, их СМИ».

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