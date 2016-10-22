Москва, 22 октября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Законопроект, дающий возможность получить рабочую специальность в пределах освоения программ основного общего образования, например, после 8 класса, внесло в Госдуму заксобрание Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Казанское ремесленное училище. 1951

Авторы обратили внимание на то, что законом не предусмотрена возможность бесплатного получения профессионального обучения лицами, не имеющими основного общего образования. При этом парламентарии отмечают, что программы профобучения достаточно востребованы у подростков, которые часто испытывают существенные трудности в освоении школьной программы и имеют значительные пробелы в знаниях.

В связи с этим они предлагают предусмотреть возможность предоставления профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы основного общего образования.

Наиболее востребованы в настоящее время такие профессии, как слесарь, столяр, маляр, электросварщик, токарь, швея и другие, отмечают авторы инициативы.