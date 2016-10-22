Москва, 22 октября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен добиваться возвращения в законодательство права на забастовку, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Александр и Пётр Смолины. Стачка. 1964

«Нужно добиваться восстановления в российском законодательстве реального права на забастовку, поддерживать рабочих и профсоюзных активистов», — призвал Зюганов в ходе выступления на XII совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

Депутат Госдумы указал на создание «опорных точек влияния партии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях».