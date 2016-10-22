Лос-Анджелес, США, 22 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Согласно социологическому опросу, проведенному изданием Los Angeles Times, рейтинг кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа практически сравнялся с рейтингом кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Результаты опроса издание публикует сегодня, 22 октября.

DonkeyHotey Клинтон и Трамп

Согласно результатам опроса, за Трампа готовы проголосовать 44,3% избирателей, хи Клинтон — 44,1%. Уточняется, что опрос проводился среди 3052 граждан США.

Стоит отметить, что американские СМИ крайне необъективны и предвзяты в вопросе прогнозов выборов президента США. Те СМИ, которые поддерживают Клинтон, всегда дают её высокий рейтинг и объявляют победительницей на дебатах. Те немногие СМИ, что ещё поддерживают Трампа, отдают победу ему.

Выборы президента США пройдут 8 ноября.