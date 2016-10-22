Вашингтон, 22 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Каким видит будущее США Дональд Трамп, можно будет послушать в субботу 22 октября в Геттисбергском университете, штата Пенсильвания. Позже можно будет сравнить его видение с видением кандидата от демократов, Хилари Клинтон, которая ещё вначале года опубликовала книгу, в которой делилась своими мыслями по этому поводу.

pixabay.com Дональд Трамп

По данным большинства опросов Трамп отстаёт от Клинтон, однако их отрыв постоянно сокращается, у республиканца остаётся три недели, чтобы догнать демократа.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Перед этим у кандидатов будет ещё одна серьёзная возможность встретиться лицом к лицу, 19 октября, чтобы убедить граждан сделать правильный выбор. Несмотря на то, что по некоторым опросам лидирует Хилари Клинтон, в президентской гонке ещё ничего не ясно, именно поэтому всё активнее в ход идут не очень хорошие с моральной точки зрения методы чёрного пиара.