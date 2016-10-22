Бангкок, 22 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Смерть короля 13 октября, правившего страной 60 лет, повергла страну в траур. Данное событие способствовало росту влияния ультра-роялистов, которые намерены наказывать любые антимонархические проявления.

pixabay.com Эмблема Google

Заместитель премьер-министра Таиланда встречался в Бангкоке с представителями Google, которые подтвердили, что и дальше будут продолжать удалять нежелательный для тайцев контент.

В минувший вторник, 18 октября, военное правительство Таиланда заявило, что будет преследовать критиков монархии, даже требовать их выдачи у других стран. По законам Таиланда, оскорбление короля, королевы, принца, а также регента карается наказанием до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 13 октября скончался король Таиланда Пхумипон Адульядет, правивший страной 60 лет, он пользовался большой популярностью в народе и его кончина стала настоящей утратой для страны. Несмотря на то, что монархия в стране ограничена конституцией, король является символом нации и объединяющим фактором. Аналитики отмечают, что наследный принц не так популярен в народе и это может сыграть определённую негативную роль в будущем страны.