Минск, 22 октября, 2016, 00:09 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж. Александр Татарский. 1983. СССР Сук

«Данная резолюция принята нынешним киевским режимом по принципу: «назло маме уши отморожу», — заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая принятие Верховным советом Украины декларации, в которой на СССР возлагается ответственность за начало Второй мировой войны и «оккупацию» Центральной и Восточной Европы.

«Хлопцы-депутаты, под мудрым руководством известного белобилетника Парубия, считают, что сделали историческо-геополитическую подлянку России. Хотя на деле это серьезный вклад в подведение юридической базы под вопрос о территориальной принадлежности Западной Украины. И, к сожалению, Западной Белоруссии также — сказал Малишевский. — Думаю, в Варшаве украинским дурням рукоплещут именно за это».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Верховным советом Украины принята декларация с заявленной целью «осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость». По их мнению, «пакт Риббентропа — Молотова» от 23 августа 1939 года привёл к началу 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой «17 сентября присоединился Советский Союз». Авторы декларации констатировали: «Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом, a в 1940 году — советская оккупация Литвы, Латвии и Эстонии. Следствием этого стали массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, который длился полвека». Представители белорусской общественности охарактеризовали данную акцию как проявление «политического маразма» и подлости.