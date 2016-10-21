Минск, 21 октября, 2016, 23:05 — ИА Регнум.



KRISTIAN SAGIA Самолет авиакомпании «Белавиа»

Самолет «Боинг 737−800» (бортовой номер EW-456PA) белорусской авиакомпании «Белавиа», выполнявший 21 октября рейс В2−840 по маршруту Жуляны (Киев) — Минск был вынужден вернуться в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба белорусской государственной авиакомпании.

На борту лайнера находилось 136 пассажиров и 6 членов экипажа. Новые власти Украины были готовы применить истребительную авиацию, если белорусский «Боинг» не вернётся в «Жуляны».

"В соответствии с расписанием в 15.25 самолет вылетел из Международного аэропорта «Жуляны» в Минск. В 15.36 за 50 километров до входа в воздушное пространство Республики Беларусь командиру воздушного судна поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра «Киев», входящего в государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украерорух», о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. Также было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Командир воздушного судна выполнил поступившее указание и в 15.37 приступил к снижению, — сказано в сообщении. — В 15.55 самолет авиакомпании «Белавиа» приземлился в международном аэропорту «Жуляны». После посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении».

После этого белорусский самолёт дозаправили и отправили в Минск. Однако дальнейшее развитие событий заставляет задуматься о причинах столь резких действий украинских партнёров белорусской государственной авиакомпании: ссаженный пассаджир был отпущен и следующим рейсом прибыл в Минск.

«Правоохранительными органами Украины данный пассажир был отпущен и вылетел в 19.00 рейсом B2−830 авиакомпании «Белавиа» в Минск. Авиакомпания «Белавиа» намерена требовать с ГП «Украерорух» возмещения расходов, связанных с возвратом самолета в международный аэропорт «Жуляны». Руководство авиакомпании приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства», — проинформировал белорусский госмонополист.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года Александр Лукашенко одним из первых признал киевских мятежников новыми властями Украины, пообещав им поддержку «по всем направлениям». Официальный Минск отказался от авиасообщения с Крымом и до сих пор считает российский регион частью Украины.