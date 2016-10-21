Брюссель, 21 октября, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Еврокомиссия не считает, что переговоры о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Канадой окончательно провалены, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кукрыниксы. Общими усилиями. 1968

Прерывание переговоров с региональным правительством бельгийского региона Валония — не конец пути по подписанию трансатлантического договора, говорят чиновники в Брюсселе.

Ранее власти Валонии отказались дать согласие на то, чтобы правительство Бельгии подписало соглашение о ЗСТ с Канадой.