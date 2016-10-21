Минск, 21 октября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. «Главное, чего не понимают нынешние руководители Украины: подобными действиями они потеряют, а не найдут», — заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе Георгий Атаманов, оценивая принятие Верховным советом Украины декларации, в которой на СССР (в состав которого входила УССР) возлагается такая же ответственность за начало Второй мировой войны, как и на III Рейх.

comparty.by Секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе Георгий Атаманов

Произошедшее 20 октября в здании Верховного совета Украины Атаманов расценил как «бред сумасшедшего» — настолько нелепо и подло всё выглядело. Белорусский политик уверен, что идею скандальной декларации предложили «ребята из ЦРУ» и украинские деятели лишь подписались под ней — «под диктовку Вашингтона они это сделали».

«Самое подлое, что можно было сделать — это предать память дедов и прадедов, которые воевали за нашу Родину, проливали кровь, погибали, — сказал Атаманов. — Очень жаль тех, кто нажимал кнопки, голосуя за эту декларацию».

Историческая правда восторжествует, уверен белорусский коммунист, а члены Верховного совета Украины «понесут не только моральную, но и правовую ответственность» за свои деяния, одно из которых — принятие декларации 20 октября. Безграмотность и эмоции, уверен белорусский политик, не освободит от ответственности.

«Пусть они найдут и предъявят документ с таким названием «пакт Риббентропа — Молотова» или «пакт Молотова-Риббентропа». Нет такого документа! Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный главами МИД двух стран — есть, а всё остальное — это выдумки и спекуляции», — сказал Атаманов.

О суверенитете и независимости после принятия данной декларации, по словам Атаманова, говорить не приходится, так как слишком много фактов говорит о том, что «Украина — не самостоятельное государство, живёт под диктатом и управлением других государств». Принятие декларации 20 октября — лишнее тому подтверждение, считает он, так как сей документ указывает не только на предательство памяти о погибших в Великой Отечественной войне, но также на покушение на территориальную целостность Белоруссии и Украины в их нынешних границах.

«Сегодня клевещут на СССР такие же, как натравливавшие на Советский Союз накануне Второй мировой войны, — считает Атаманов. — Тогда это закончилось тем, что СССР воевал почти со всей Европой: чехи, болгары, румыны, хорваты, венгры — все воевали с нами».

«На Украине забыли, что по Рижскому мирному договору 1921 года Западная Украина была отторгнута, и лишь в сентябре 1939 года эти потери удалось вернуть. Мы ничего чужого не взяли — только своё, что позволило объединить Украину и восстановить справедливость. Если этого поддержавшие декларацию 20 октября не понимают, если они так относятся к своей истории, то потери будут ещё большими», — заявил представители Компартии Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Верховный совет Украины проголосовал за принятие декларации, в которой заявлено намерение «осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость». В документе утверждается, что «пакт Риббентропа — Молотова» от 23 августа 1939 года привёл к началу 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой «17 сентября присоединился Советский Союз». В декларации также сказано: «Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом, а в 1940 году — советская оккупация Литвы, Латвии и Эстонии. Следствием этого стали массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, который длился полвека». Представители белорусской общественности расценили действия нынешнего украинского руководства как «политический маразм».