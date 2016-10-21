Алеппо, Сирия, 21 октября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Боевики запрещенной в Росии ИГ, действующие в районе Алеппо, получили переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и перегруппировываются для прорыва, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

U.S. Army Photo Тяжелый противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW ВС США

По его словам, отряды террористов, действующие в районе Алеппо, пополняются личным составом, получают оружие и боеприпасы, к ним начали поступать переносные зенитные ракетные комплексы. Более того, ими готовится наступление на Алеппо с юго-западного направления, для чего уже сосредоточена группировка численностью свыше 1200 человек, в том числе порядка 30 террористов-смертников. На вооружении у них имеются танки, бронемашины и более 20 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

В частности, в населенные пункты Мансура, Караси и квартал 1070 только за последние сутки прибыло более 200 боевиков, — сообщил генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «гуманитарная пауза» в Алеппо начала действовать 20 октября в 08:00 мск. Изначально планировалось, что она продлится до 16:00 мск, но по просьбам международных гуманитарных организаций было решено продлить ее действие до 19:00 мск. Еще до этого российские ВКС и ВВС Сирии с утра 18 октября прекратили авиаудары в районе Алеппо.