Минск, 21 октября, 2016, 18:51 — ИА Регнум. «Западные предпочтения нынешнего руководства Украины привели к политическому маразму: Верховная рада, приняв декларацию памяти и солидарности в связи с 77-летием освобождения Западной Украины и Белоруссии и воссоединения их с УССР и БССР, фактически признала правомерность притязаний Польши на Западную Украину и Белоруссию, назвав, вопреки исторической правде, Советский Союз агрессором! А ведь только на Украине речь идёт ни мало ни много о целом ряде областей: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской», — заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM секретарь-координатор белорусского РОО СКПС Леонид Школьников, оценивая принятие Верховным советом Украины декларации, в которой на СССР (в состав которого входила УССР) возлагается такая же ответственность за начало Второй мировой войны, как и на нацистскую Германию.

9 мая 1945 года, Берлин

Оценивая причины принятия данной резолюции, белорусский политик отметил: «К ситуации, свидетельствующей об умопомрачении нынешних украинских депутатов привёл их оголтелый антисоветизм и русофобия, обязательным компонентом которых является лживое утверждение, что СССР, предотвратив оккупацию гитлеровскими войсками в 1939 году Западной Украины и Белоруссии, восстановив историческую справедливость и воссоединив украинские и белорусские земли, якобы по сговору с Гитлером оккупировал Польшу и потому, как и фашистская Германия, является якобы агрессором и виновником Второй мировой войны. Однако Красная Армия, напомним, взяла под охрану население этих земель лишь тогда, когда польское правительство бросило свой обливавшийся кровью народ и отправилось в эмиграцию».

«Следует напомнить также, что Советское правительство предлагало тогдашнему руководству Польши организацию совместного отпора готовившейся гитлеровской агрессии, на что был получен отказ», — добавил Школьников.

Декларация угрожает территориальной целостности не только нынешней Украины, но и Белоруссии, считает координатор белорусского РОО СКПС. По его мнению, «депутаты Верховной рады и не подумали посоветоваться с жителями своих западных областей и со всем украинским народом, вправе ли они создавать политические условия для передачи этих областей Польше, отбрасывать страну к территории по состоянию на 1 сентября 1939 года».

«Декларация демонстрирует печальный и трагический для украинского народа факт — страной управляют антинародные элементы, которые в угоду своим заокеанским хозяевам откровенно предают суверенитет и территориальную целостность страны, — констатировал Школьников. — Из-за отказа депутатов установить равенство украинского и русского языков страна уже потеряла часть Донецкой и Луганской областей, население которых, воспользовавшись правом на самоопределение вплоть до создания собственного государства, вынуждено было провозгласить свою независимость, и ныне сражается за неё».

Белорусский политик отметил также, что члены украинского Верховного совета «продемонстрировали извращённую логику, не признавая справедливое возвращение России Крыма в результате демократического референдума и заявляя о намерении воевать за Крым, и тут же фактически признавая принадлежность Польше шести своих западных областей».

«Декларация Верховной рады — это крайне враждебный акт в отношении не только собственного народа, но и народа Белоруссии, который дорожит территориальной целостностью республики, в том числе западными областями, и готов защищать её всеми средствами, находящимися в его распоряжении, — констатировал Школьников. — И в этом чёрная неблагодарность депутатов Верховной рады народу Беларуси и его президенту, которые, несмотря на реанимацию на Украине фашизма, сеявшего вместе с гитлеровскими захватчиками смерть и разрушения на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, и на приход к власти нелегитимным путём коллаборационистского правительства в соседней некогда братской республике, продолжают осуществлять добрососедские отношения и не вмешиваются во внутренние дела Украины».

Декларация депутатов Верховного совета Украины, считает секретарь-координатор белорусского РОО СКПС, это «очередная диверсия, ведущая к пересмотру границ и подстёгиванию реваншистских настроений в стране НАТО и Евросоюза — Польше. Она отвечает интересам недругов украинского народа — США и государств НАТО, пытающихся повсеместно разжечь очаги конфронтации и военных столкновений. Они давно нашли своих сподвижников в этом на Украине, в том числе в лице депутатов Верховной рады, что и доказывает в очередной раз их декларация».

«РОО СКПС не сомневается, что не за горами веское слово народа Украины о нынешних правителях, а также народа Польши, который вряд ли захочет принять от наследников авторов «Волынской резни» подарок, сулящий резню куда большего масштаба», — подытожил белорусский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, авторы принятой 20 октября Верховным советом Украины декларации заявили цель «осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость». По их мнению, «пакт Риббентропа — Молотова» от 23 августа 1939 года привёл к началу 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой «17 сентября присоединился Советский Союз». Авторы декларации констатировали: «Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом, a в 1940 году — советская оккупация Литвы, Латвии и Эстонии. Следствием этого стали массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, который длился полвека».