Москва, 21 октября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. В Москве наблюдается острый дефицит магазинов шаговой доступности, заявил ИА REGNUM глава комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию оптовой и розничной торговли Михаил Мандалян. Комментируя итоги проведения организации ярмарочной торговли на фестивалях, эксперт подчеркнул, что вопросы торговли в столице необходимо рассматривать с учетом мнения предпринимателей. На данный момент фермеры обеспокоены проблемой сбыта продукции в столичном регионе.

Аристарх Лентулов. У овощного ларька. 1932

Ранее в департаменте торговли и услуг столицы корреспонденту ИА REGNUM заявили, что в дни проведения фестивалей в городе значительно увеличивается число рабочих мест, предоставляются новые площадки для бизнесменов.

«Мы положительно относимся к этому. Поскольку здесь речь идет о поддержке нашего производителя и предпринимателя. Однако одними такими фестивалям, к сожалению, вопросы не решить. Поэтому тут всегда надо комплексно рассматривать с учетом мнения самих предпринимателей», — считает Мандалян.

Эксперт добавил, что фестивали предоставляют малому бизнесу возможность ознакомиться со столичным рынком. «Покупатель узнает о продукте, что тоже неплохо», — пояснил он, отметив, что эта возможность предоставляется разово.

«Тут хромает последняя цепочка, поскольку мы знаем, как работает сетевой ритейл, что они не хотят пускать фермерскую продукцию для реализации. Причем тут речь идет не о субъективных причинах, тут есть ряд объективно экономических причин, почему продукция не попадает на полки супермаркетов. Для этого и нужны магазины в шаговой доступности или торговые лавки», — уточнил он.

Напомним, как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, городские фестивали цикла «Московские сезоны» посетило порядка 50 млн человек. Для гостей работали ярмарки, торговые шале, на которых свою продукцию реализовывали представители из 40 регионов России.

В свою очередь, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в ходе фестиваля «Золотая осень» реализовали порядка 180 тонн мяса, около 62 тонн сыра, более 240 тонн рыбы и морепродуктов, а также 70 тысяч рыбных консервов.