Москва, 21 октября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Чтобы узаконить новый вид налога — за тунеядство, необходимо, прежде всего, довести до абсолютного понимания смысл самого термина, уяснить всем обществом — могут ли в нынешнее время, в условиях рыночных отношений — существовать тунеядцы, все ли условия создала власть на местах, для того чтобы люди могли работать и, самое главное, не просто трудиться, а зарабатывать — то есть, получать за свой труд достойные деньги. И уже потом надо думать о механизме установления наказания за тунеядство, за это постыдное или вынужденное — пусть выясняют социологи, явление.

Ян Брейгель Младший. Адам за работой в поле

Из истории вопроса

Под словом «тунеядец» понимают состояние человека, который ведет паразитическое существование за счет чужого труда. С давних времен на Руси тунеядцем считался праздно живущий бездельник, потребности в жизни которого обслуживали его близкие. В советские времена термин «тунеядец» стал практически обвинением тем, кто живет за счет труда всего общества. С тунеядцами нещадно боролись. Тех, кто жил на нетрудовые доходы или использовали наемный труд, лишали даже политических прав, что было прописано в Конституции.

Те, кому довелось жить в андроповские времена, хорошо помнят рейды по кинотеатрам и магазинам в рабочее время, когда милиция выявляла неработающих граждан, суд присваивал им в соответствии с уголовным кодексом статус лица без определенного рода занятий и определял наказание в виде исправительных работ сроком до четырех лет и даже тюремного заключения.

В 2015 году вдруг выяснилось, что тунеядству не место и в современной России. С инициативой ввести так называемый социальный платеж выступило Министерство труда и социальной защиты. Предполагалось, что все граждане старше 18 лет обязаны работать или быть студентами. В противном случае они обязаны возмещать обществу свое право «ничегонеделания». Поблажки предполагалось делать только для безработных, официально стоящих на учете в службе занятости, инвалидов и еще ряда льготников. Еще более строго планировали подходить к борьбе с тунеядством депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые высказались за введение за этот «порок общества» уголовного наказания.

20 тысяч — и не работай?

Понятно, что бюджету, который в настоящее время испытывает большие трудности, надо искать новые источники дохода. Неоднократно поднимаемый вопрос о налоге для тунеядцев сегодня получил реальные очертания — министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин предложил сумму, в которую можно оценить «ничегонеделание». Для начала она составит 20 тысяч рублей.

В обоснование этой цифры Топилин сказал следующее: «Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11 700 рублей. Если человек «в тени», за него взнос в фонд Обязательного медицинского страхования платит субъект РФ. В среднем в регионах 8−9 тысяч. Итого 20 тысяч в год для начала».

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Совершенно справедливой кажется сама идея, которую предлагает Минтруд: нельзя, уравнивать в правах на пользование благами, заработанными всем обществом, тех, кто вкалывает и платит налоги, и тех, кто может позволить себе не работать.

Однако совершенно непонятно, и об этом не говорит Топилин, каким образом ведомство планирует осуществлять сбор налогов. Совершенной утопией было бы думать, что неработающие граждане самостоятельно придут к решению «сдаться властям» — прийти, заявить о своем праве на свободную от работы жизнь и вытащить из кошелька полагающуюся им, по мнению Минтруда, сумму. «Заплатить и спать спокойно» — этот лозунг уже устарел и ни у кого не вызывает энтузиазма.

Эксперименты над простым народом

В регионах, где социальная стабильность достигается и без того нелегкими усилиями властей, предложение Минтруда по введению налога на тунеядцев вызывает недоумение.

«Инициативу министра труда и социальной защиты населения России Максима Топилина рассматриваю, как продолжение различных экспериментов над простым народом. В условиях Северной Осетии, где экономическая ситуация осложняется из-за острой нехватки рабочих мест, налог на тунеядство может стать детонатором социального взрыва среди населения республики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Высокооплачиваемыми работниками в регионе считаются те, кто получает 20 тысяч рублей в месяц. Откуда будут брать средства для оплаты налога так называемые тунеядцы, кто их будут выявлять? Например, в Северной Осетии насчитывается 410 тысяч человек трудоспособного населения, но трудятся сегодня официально из них менее 200 тысяч. На предприятиях сокращают людей», — считает североосетинский эксперт по экономическим вопросам Владимир Калоев.

«Власти республики второй год пытаются вывести из тени «серые» зарплаты, но до сих пор особых успехов в этой работе нет. По последним данным правительства РСО-Алания, удалось легализовать около трех тысяч человек. Всего же в теневой экономике региона трудятся 30 тысяч жителей Северной Осетии. Не лучшая ситуация и во многих регионах страны. На мой взгляд, министру Максиму Топилину следует не новые налоги придумывать, а создавать условия для увеличения рабочих мест. В этом заключатся его обязанность. За подобные инициативы было бы хорошо отправить Топилина в отставку», — предложил Калоев

В одном кармане смеркается, а в другом заря занимается

Отметим, что в отличие от советских времен, сегодня сложились совершенно иные условия, для того чтобы граждане не работали. Это и низкие размеры зарплат в регионах, из-за которых люди предпочитают жить, а скорее выживать своим трудом, в частности огородами. Вряд ли назовешь этих людей тунеядцами — вкалывают от зари до темна. Но и на учет в качестве безработных не становятся — работы с зарплатой, на которую можно достойно жить, все равно не предложат — нет ее в субъектах.

Понятно, что если закон о взносах с «трутней», сидящих на шее у общества, все-таки примут, то народу в регионах с низким уровнем не останется ничего другого, как поспешить в службы по трудоустройству, чтоб хотя бы пособие по безработице направить на уплату обязательного налога за свою вынужденную «праздную» жизнь, такую праздную, что и не позавидуешь. Показатели безработицы тогда, возможно, примут реальные очертания, но станет ли от этого выгоднее государству — ведь одни и те же деньги будут гонять по кругу — из госбюджета безработным, а те их обратно — в виде налогов на тунеядство.

И все это будет напоминать старый еврейский анекдот:

— Мойша! Почем вы продаете вареные яйца?— По десять рублей.— А покупаете?— По десять.— Так зачем Вам все это надо?— Во-первых, я при деле, а во-вторых, кушаю бульон.