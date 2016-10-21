Вильнюс, 21 октября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В Литве закон запрещает предвыборную агитацию за 30 часов до начала выборов и в день выборов до окончания голосования. Поэтому эта пятница, 21 октября, — последний день, когда кандидаты в литовский парламент и их сторонники могут агитировать перед предстоящим в воскресенье, 23 октября, повторным голосованием на выборах в Сейм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Арест пропагандиста. 1880

Предвыборная агитация, вне зависимости от ее способов, форм и средств, запрещается за 30 часов до начала выборов и в день выборов до окончания голосования, за исключением внешней политической рекламы, вывешенной до вступления в силу запрета на предвыборную агитацию.

В период запрета на предвыборную агитацию и во время предварительного голосования в помещении голосования и в радиусе 50 метров вокруг здания, в котором проходит голосование, запрещены визуальные и звуковые средства предвыборной агитации (за исключением тех, которые выпустила Центральная избирательная комиссия).

Предвыборной агитацией не считается информация о проходящих выборах, их значении для жизни государства, числе прибывших на голосование избирателей, документах, которые необходимо иметь при себе при голосовании, призыв принимать участие в выборах или другая информация, в которой нет призывов не участвовать в выборах, голосовать за или против кандидата или списка кандидатов.

За нарушение закона о запрете на агитацию грозит административная ответственность: жителям может быть назначен штраф в размере от 144 до 289 евро, членам избирательных комиссий, должностным лицам, наблюдателям — от 289 до 1 158 евро. За агитацию в СМИ в период запрета главе подготовителя или распространителя общественной информации или другому лицу, которое несет ответственность за распространение общественной информации или содержание средств информирования общества, грозит штраф от 2 896 до 14 481 евро.