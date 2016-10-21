Москва, 21 октября, 2016, 16:26 — ИА Регнум.



WDnet Евро

Российский рубль продолжает постепенно укрепляться в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 62,39 рубля (-0,1%). Евро стоит 67,96 рубля (-0,4). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 24 октября, составляют 62,44 рубля за американскую валюту (повышена на 3 копейки) и 68,02 рубля за европейскую валюту (понижена на 45 копеек).

Цены на нефть вышли в плюс во второй половине дня. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит $51,81 (+0,8%). После небольшой паузы и технической коррекции, которая, к слову, выглядит все еще недостаточной для продолжения ралли, инвесторы вернулись к покупкам энергоносителей. Сырьевой фактор для рубля остается основным и сильнейшим.

Евро не устает обновлять минимумы в паре с российской валютой. Так дешево европейская валюта не стоила с ноября 2015 года. К слову, тогда волна покупок пошла от уровня 68,55 рубля и в итоге привела к 93,70 рубля всего за два месяца. Рынок — материя очень волатильная, с хорошей исторической памятью, поэтому повороты здесь могут быть неожиданными.

Россияне вполне могут воспользоваться текущей стоимостью евро, чтобы запланировать свои новогодние каникулы, пока цена на данную валюту приемлемая, а варианты отдыха широкие. Туристический спрос не окажет особенного долговременного влияния на валюту, но, если рынок позволяет, то почему бы не использовать этот шанс в своих интересах.