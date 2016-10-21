Москва, 21 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий требования к арбитражным заседателям, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. Документ направлен на обеспечение единого правового регулирования требований, предъявляемых к судьям и арбитражным заседателям, привлеченным к рассмотрению дел в арбитражных судах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности, предлагается дополнить перечень лиц, которые не могут быть арбитражными заседателями: лица, состоящие в близком родстве или свойстве (супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем и заместителем председателя того же суда.

Однако по мнению профильного комитета Госдумы по законодательству, «предлагаемое изменение подлежит дополнительному обсуждению» — перечень лиц, указанных в законопроекте, слишком широк.

Так, например, согласно статье 3 закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица: не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; имеющие непогашенную или неснятую судимость; признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса РФ, судья, присяжный заседатель не могут участвовать в производстве по уголовному делу, если они являются близкими родственниками или родственниками любого из участников производства по данному уголовному делу. То есть в отношении присяжных заседателей в законодательстве не предусмотрены ограничения, аналогичные ограничениям, указанным в законопроекте в отношении арбитражных заседателей, указал комитет.

Кроме того, отмечает комитет, наличие свойства между указанными лицами и председателем или заместителем председателя соответствующего арбитражного суда не может свидетельствовать о необъективности арбитражного заседателя. Более того, согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный заседатель подлежат отводу, если лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности.