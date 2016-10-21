Тбилиси, 21 октября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. По мнению грузинского политолога и конфликтолога Мамуки Арешидзе, геополитические шаги, предпринимаемые Россией на Кавказе, являются ответом на действия правительства Грузии и ее западных партнеров. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Резонанси».

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«Это процесс, состоящий из контрмероприятий. Например, сегодня выясняется, что Служба госзакупок США объявляет конкурс на строительство на территории Грузии известных баз — я имею ввиду базы НАТО. А ведь некоторые грузинские ведомства говорили, что это грузинский проект, который должен быть построен на деньги бюджета Грузии. Конечно, Москва воспринимает это, как строительство США и НАТО своих учебных баз, и соответствующим образом реагирует», — пояснил Арешидзе.

По его словам, учитывая такие действия, не следует удивляться, что обещанный Россией безвизовый режим затягивается во времени. В то же время, в самом безвизовом режиме с Россией сегодня он особой необходимости не видит.

«Визовая либерализация с Россией — заказ лишь одной части населения Грузии. Не могу сказать, что вся Грузия зависит от безвизового режима с Россией. Правда, часть населения возлагает серьезные надежды на то, что ситуация в торговле с Россией изменится, но это, скорее, ностальгические настроения, чем реальность. На сегодняшний день суммы, полученные от торговли с Россией, намного меньше, чем оставленные в Грузии туристами, не российскими, а, например, приехавшими из арабских стран», — отметил Арешидзе.

По мнению грузинского конфликтолога, нынешнее правительство Грузии стремится держаться на золотой середине между Россией и Западом. Он советует властям «выдвигать такие инициативы, которые вынудят партнеров и противников к созданию более прагматичного формата диалога», но эти инициативы, по заявлению Арешидзе, должны быть консолидированными, и их должны поддерживать как власть, так и общество. Такие шаги, как признание геноцида черкесов, чем в свое время отличилось прежнее правительство Грузии, по оценке политолога, стране не нужны.