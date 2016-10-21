Москва, 21 октября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Прежде чем возвращать советскую практику налога на тунеядство, Минтруду следовало бы вернуть советский уровень жизни, где была бесплатная качественная медицина и не было платы за капремонт. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 21 октября аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко, комментируя намерение Минтруда взимать с неработающих сбор в 20 тыс. рублей.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

«C одной стороны, 20 тыс. рублей — сумма немаленькая, если учесть, что средний заработок по стране составляет 31 тыс. рублей в месяц. С другой стороны, в пересчете на год, если сделать разбивку на каждый месяц, то ежемесячная плата составит 1666 рублей. Эта цифра уже кажется менее критичной для кармана», — отмечает она.

Но при самой минимальной сумме налога неясно, почему люди должны платить его государству, задается вопросом эксперт. «Ведь даже эти деньги для неработающего человека будут нелишними. Минтруд ссылается на тот факт, что это своего рода плата за пользование социальной инфраструктурой, куда относятся: жилье, его строительство, объекты социально-культурного назначения, вся сфера жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом и прочее», — говорит она.

При этом неработающий гражданин не освобождается от платы за услуги ЖКХ и капремонт и в ряде случаев не получает бесплатное медобслуживание, напоминает Игнатенко. «Таким образом, если Минтруд хочет провести аналогию с налогом на тунеядство времен СССР, то справедливым было бы вернуть уровень жизни того времени, где действительно было бесплатное образование, причем лучшее в мире, бесплатная и качественная медицина. Где не было никакой платы за капремонт и драконовских тарифов ЖКХ», — поясняет она.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин обнародовал размер планируемого сбора с неработающих граждан РФ: по его мнению, он должен составлять 20 тыс. рублей в год, пишут «Известия». По мнению Топилина, такая сумма складывается из минимального годового сбора с работающих граждан плюс и взнос в фонд ОМС: это 11,7 тыс. плюс 8−9 тыс. рублей в зависимости от региона, подсчитал министр труда.

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Речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но, в то же время пользуется социалкой, отметил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.