Магас, 21 октября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Бытующее в России словосочетание «налог на тунеядство», которым называют сбор налогов с неработающих граждан, не отражает сути. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Ингушетии сегодня, 21 октября.

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«Хочу обратить внимание — это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть. Речь идёт о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой», — сказал Медведев.

Напомним, в правительстве России разработан законопроект о введении платежа для трудоспособных граждан, официально не зарегистрированных на работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин озвучил сумму сбора, который могут заставить выплачивать неработающих граждан России. Предлагается взимать «налог на тунеядство» в размере 20 тысяч рублей.